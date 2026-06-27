Жители поселка под Омском пожаловались на жестокое обращение с животными

Фото носит иллюстративный характер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В паблике «Инцидент Омск» в МАХ появилось тревожное сообщение от жительницы поселка Ростовка Омского района. Она рассказала о семье, которая уже несколько лет живет в доме № 2 по улице Михаила Врубеля и, по словам очевидцев, систематически издевается над животными.

По информации автора поста, ранее в этой квартире содержались щенки хаски, которые постоянно голодали и жалобно выли. Кроме того, соседи утверждают, что хозяева сбросили и с балкона кота и крысу. Очередной инцидент, возмутивший местных жителей, произошел с собакой, которая живет у этой семьи всего неделю — на видео, снятом соседями, видно, как мужчина бьет собаку и срывает с пса ошейник, при этом животное заметно хромает.

Также, по словам женщины, из квартиры выносили около четырех мусорных пакетов с неизвестным содержимым, из которых капала жидкость. Соседи уже вызвали полицию — им пообещали приехать. Однако местные жители опасаются, что без широкой огласки ситуация не изменится:

«Уже пострадало столько животных из-за того, что люди промолчали. Нельзя оставлять эту ситуацию просто так», — написала автор поста.

Официального комментария от УМВД по этому поводу пока не поступало. Напомним, что жестокое обращение с животными в России квалифицируется по статье 245 УК РФ и грозит виновным серьезным наказанием — вплоть до лишения свободы. Омичей, ставших свидетелями подобных случаев, следует незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее КП-Омск сообщала, что омские волонтеры спасли собаку, которой не давали пить и били

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