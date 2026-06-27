В Омске из горящего дома эвакуировали женщину с ребенком

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Вчера вечером, 26 июня, в Омске случился крупный пожар. В квартире на третьем этаже многоэтажного дома по улице Пушкина загорелись вещи. Из горящей квартиры эвакуировали женщину с ребенком.

Об инциденте сообщили в ГУ МЧС по Омской области. Как рассказали в ведомстве, на тушении пожара были задействованы 8 единиц спецтехники и 24 сотрудника МЧС. Женщину и ребенка они эвакуировали по трехколенной выдвижной лестнице.

В результате пожара никто не пострадал, но квартира пострадала значительно — площадь возгорания составила 18 кв. метров.

Окончательная причина пожара устанавливается.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске объявлен тендер на строительство нового детского сада в Советском округе

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