Скончался художник-декоратор омского ТЮЗа

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

В омском Театре юного зрителя сообщили о смерти бывшего сотрудника — художника Сергея Калашникова. Его не стало в пятницу, 26 июня 2026 года.

Долгое время специалист создавал декорации для спектаклей ТЮЗа. Кроме того, Сергей Валерьевич активно участвовал в общественной жизни города. Несколько лет назад мужчина входил в состав жюри конкурса на лучшее новогоднее украшение.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в некрологе бывшие коллеги скончавшегося.

Прощальная церемония запланирована на понедельник, 29 июня. Она пройдет с 10:00 до 11:00 по адресу: улица Олега Кошевого, дом №94.

Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким Сергея Калашникова.