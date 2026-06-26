Из горящего дома в Омской области пришлось срочно выбегать семье с ребенком

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки омские пожарные выезжали на борьбу с огненной стихией 9 раз. Наиболее масштабным стал огненный смерч, окутавший жилой дом в городе Калачинск.

Сообщение о значительном пожаре в жилом двухэтажном доме поступило сотрудникам МЧС Калачинского района вчера, 25 июня, в 16часов 38 минут. Пока пожарные ехали к месту происшествия, из горящего дома пришлось срочно выбегать семье, состоящей из трех человек, в том числе одного ребенка. Огонь сильно повредил наружную стену калачинского дома — спасателям пришлось ее разобрать. В данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, лишившего семью их дома.

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