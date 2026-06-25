В ИК-8 Омска вырастили двух щенков для кинологов

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

Двух щенков немецкой овчарки из племенного питомника ИК-8 омского УФСИН передали кинологам. Об этом ведомство сообщило 25 июня.

Собак приняли в исправительной колонии №9 и в отделе по конвоированию управления Федеральной службы исполнения наказаний. Щенки одной из самых подходящих для службы пород уже осваивают общий курс дрессировки. Он станет базой для специальной подготовки животных по розыскному профилю.

В ближайшее время подрастающие овчарки станут помощниками сотрудников кинологических подразделений и начнут участвовать в обеспечении правопорядка в Омской области.

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