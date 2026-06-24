На севере Омской области в перевернувшейся машине пострадали двое детей

Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Омской области

Омская Госавтоинспекция сообщает о ДТП, произошедшем 23 июня в Тевризском районе. В результате кувырка автомобиля, скорая медицинская помощь понадобилась водителю-мужчине и двум несовершеннолетним пассажирам.

Автомобиль «Лада Нива» под управлением 32-летнего водителя перевернулся на автодороге Тара — Усть-Ишим. Значительная авария была зарегистрирована в сводках полиции 23 июня, в 10 часов 35 минут. В результате осмотра места происшествия, сотрудники Госавтоинспекции сделали предварительный вывод о причине ДТП: водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на проезжей части. В дорожной катастрофе пострадали три человека — сам водитель и два мальчика 2015 и 2016 годов рождения. Полученные ими в ДТП травмы были настолько серьезными, что им пришлось вызывать скорую помощь. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

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