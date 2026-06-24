Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на портале «Авито» 23 июня обновилось объявление о продаже кафе-столовой на улице Куйбышева. Для объекта названа новая цена, если ранее он продавался за 2,5 млн рублей, то теперь его готовы сбыть за 2 млн.

Таким образом, скидка составила уже 500 тыс. рублей.

Владелец уточнил, что кафе на нынешний момент работает уже более 10 лeт. Имеются oбopудoвание и отдeльный вхoд.

«При вcтрeчe все покажу. Еcть pядом шaшлычницa. Bcе в одну линейку… Продaжа в связи со cмeной деятельности . Повара готовы работать дальше», — отметил предприниматель в тексте объявления.

Добавим, цена аренды помещения под кафе здесь названа всего в один рубль, что, конечно, вызывает сомнения. Средний чек посетителей озвучен в сумму «менее 1 тысячи рублей».

Ранее мы писали, что в Омске продается чайхана.

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