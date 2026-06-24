Пароль «дочь»: в Омске 70-летняя пенсионерка отдала мошенникам 8 миллионов

Мошенники убедили пенсионерку снять все сбережения со счёта и передать их курьеру под предлогом перевода на «безопасный счет» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отделе полиции № 1 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как 70-летняя жительница Омской области лишилась всех своих сбережений — 8 миллионов 300 тысяч рублей, выполняя инструкции лжесотрудников спецслужб. Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги», сообщил женщине, что ее личный кабинет взломан.

В дальнейшем с потерпевшей связались лжесотрудники ФСБ и Центрального банка. Используя методы психологического давления, они запугали пенсионерку, заявив об утечке ее персональных данных и угрозе привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма. Чтобы «помочь следствию» и обезопасить себя, аферисты убедили ее купить новый телефон для «секретной связи».

Главной целью мошенников были деньги. Они убедили женщину снять все средства со счетов и обменять их на специальные купюры для декларирования. Аферисты заверили, что средства будут переведены на «безопасный счет», а сама она получит статус свидетеля. Следуя указаниям, пенсионерка дважды передавала наличные курьеру, который приезжал к ней по паролю «дочь».

Мошенники перестали выходить на связь сразу после получения денег. Спустя некоторое время, когда женщина успокоилась и проанализировала ситуацию, она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.

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