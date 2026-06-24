В Омске состоялась торжественная церемония вручения дипломов 21 выпускнику базовой кафедры «Газпром нефти» в ОмГТУ

Фото: Борис Ваньков

В Омском государственном техническом университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым 21 выпускнику базовой кафедры «Газпром нефти». Пятеро из них завершили обучение с отличием, получив красные дипломы. Молодых специалистов, прошедших подготовку по ключевым для нефтепереработки направлениям, лично поздравили генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов и ректор ОмГТУ Павел Корчагин.

«Вручение дипломов для нас — большое событие. ОНПЗ ведет многолетнюю системную работу по подготовке будущих кадров. «Базовая кафедра» — одна из ключевых составляющих этой системы. Уже на протяжении 12 лет ее выпускники становятся частью команды ОНПЗ и успешно продвигаются по карьерной лестнице. ОНПЗ совместно с ОмГТУ постоянно обновляет программы базовой кафедры, чтобы образовательный процесс полностью соответствовал современным вызовам. Хочу пожелать выпускникам максимально воспользоваться всеми полученными знаниями и опытом и стать гордостью своей профессии», — отметил Кирилл Морозов.

Кафедра готовит инженеров по двум основным специальностям: «Технологические машины и оборудование» и «Химическая технология». Образовательные программы, разработанные экспертами «Газпром нефти», включают углубленное изучение профильных дисциплин. Важной частью подготовки стала оплачиваемая практика на Омском НПЗ, которую студенты проходили на третьем и четвертом курсах. Это позволило им не только закрепить теоретические знания, но и познакомиться с реальным производством. По итогам обучения все выпускники получили приглашения на работу и в ближайшее время станут частью коллектива предприятия.

«Многолетнее тесное партнерство ОмГТУ с ОНПЗ – яркий пример эффективного сотрудничества образования и промышленности. Совместно с предприятием мы готовим специалистов, которые уже во время обучения приобретают необходимые для работы на производстве компетенции. Они умеют быстро адаптироваться под ритм предприятия, внедряют передовые технологии и уже сегодня готовы брать на себя ответственность за сложные технологические процессы. В этом году базовую кафедру «Газпром нефти» успешно окончил 21 студент. Уверен, что наши выпускники без труда вольются в коллектив компании и будут строить успешную карьеру на крупнейшем нефтеперерабатывающем страны», — добавил Павел Корчагин.

Справка КП: базовая кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ функционирует с 2014 года. За это время она подготовила более 450 специалистов. С 2026 года на направлении «Технологические машины и оборудование» открыта новая специализация — «Производственная надежность и инжиниринг объектов топливно-энергетического комплекса». Кроме того, студенты кафедры могут параллельно получить второе высшее образование в сфере экономики или управления в технических системах. Для подачи заявки на поступление на базовую кафедру необходимо обратиться по телефону 8 (3812) 67-04-01 или направить письмо на электронную почту

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