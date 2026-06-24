В Омске оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей за подменный номер

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нижнеомского района инициировала привлечение оператора мобильной связи к административной ответственности. Было выявлено нарушение правил пропуска вызовов, об этом в надзорном ведомстве рассказали 24 июня.

Прохождение входящего вызова из-за границы с подменным российским номером было допущено рово год назад. Тогда дистанционным мошенникам удалось обокрасть 19-летнюю жительницу района на 40 тысяч рублей. Возбуждалось уголовное дело.

Прокурорская проверка установила, что компания имела техническую возможность блокировать неправильный трафик, но этого не сделала.

«Мировой судья судебного участка №468 Москвы оштрафовал мобильного оператора на 600 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Фигурант понес ответственность в рамках части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ.

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