Омским выпускникам грозят атаки мошенников в период ЕГЭ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгар сдачи единых госэкзаменов активизировались мошенники, об этом предупредили в Киберполиции России. Аферисты создали двойники официальных сервисов проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Цель преступников — похитить персональные данные или имитировать взлом «Госуслуг». Юные омичи сейчас находятся в зоне риска, как и выпускники в остальных регионах страны.

Злоумышленники рассылают фишинговые письма, называя себя представителями приемных комиссий. Предлагают за деньги «повысить» баллы, договориться о пересдаче или гарантировать поступление, «приобрести» бюджетное место. Мошенники также создают липовые сайты и группы в соцсетях, выдавая их за официальные аккаунты и чаты вузов. Кроме того, некоторым выпускникам приходят сообщения о якобы зафиксированном нарушении на экзамене и предлагается выкупить запись. После перевода денег аферисты перестают выходить на связь.

Специалисты рекомендуют проверять результаты ЕГЭ только на порталах «Госуслуги», Рособрнадзора, РЦОИ или Министерства образования, а также в школе. Подавать апелляции следует через официальные сервисы. Никому нельзя сообщать паспортные данные, СНИЛС, пароли и коды из СМС.

При обнаружении подозрительных сайтов или предложений важно обратиться в полицию или на горячую линию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Ранее мы писали, что в регионе уже более 30 выпускников получили по ЕГЭ высшую оценку — 100 баллов.

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