Омская команда пляжных волейболисток впервые сыграет в Кубке России

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омские волейболистки впервые в истории примут участие чемпионате и Кубке России по пляжному волейболу. Правда, кто войдет в состав команды из двух игроков, пока не определено.

Понятно, что команду составят представительницы большого волейбола из областной «Омички». Клуб в ближайшее время официально назовет, кто же это будет, уточнила пресс-служба областного минспорта

С 8 по 11 июля наша команда сыграет в финале Кубка России в Орле. А с 17 по 20 сентября она выступит в финале чемпионата России в Анапе.

Известно, что пляжный волейбол появился на летних Олимпийских играх 1992 года в качестве демонстрационного турнира, а официальным олимпийским видом спорта стал с 1996 года.

Ранее мы писали, что «Авангард» официально оформил контракт с бомбардиром Джошуа Ливо.

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