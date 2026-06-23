В Знаменском районе Омской области открылась «Школа ухода»

Фото предоставила пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области

23 июня министерство труда и социального развития Омской области сообщило об открытии «Школы ухода» в Знаменском районе. Ее создали для тех людей, которые ухаживают за лежачими больными.

Инициативу реализует комплексный райцентр совместно с больницей в рамках национального проекта «Семья». Специалисты провели совещание с фельдшерами, выбрали помещения и составили план. Занятия будут проходить ежемесячно и индивидуально по запросу.

В программу включили изучение базовых навыков ухода, предотвращения осложнений, использования реабилитационных средств и не только. Стартовое занятие 30 июня посвятят инфекционной безопасности и профилактике пролежней.

Ранее мы писали об открытии для дачников «Школ здоровья».

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