Иван-чай стал главной «звездой» омских лесов

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Лето в омских лесах набрало силу, и туристы часто задумываются о горячем травяном напитке. Природа предлагает отличную альтернативу пакетикам. В облуправлении по охране животного мира назвали главной «звездой» сезона иван-чай, зацветший на опушках и вдоль дорог.

Фитотерапевт Евгений Шмерко пояснил, что в кипрее можно найти почти все элементы таблицы Менделеева. По содержанию витамина С чай обгоняет лимон, кофеин отсутствует. Напиток успокаивает нервы и улучшает сон. При этом его пьют курсами не дольше месяца и с осторожностью при варикозе.

В XIX веке иван-чай запретили на 200 лет из-за интриг английских торговцев, а реабилитировали лишь после 2015 года.

Специалисты посоветовали также листья земляники, малины, смородины, хвою сосны и плоды шиповника. Главное правило сбора: сомневаешься — не рви, иначе есть риск для жизни. Пяти перечисленных растений достаточно для душистого и безопасного чаепития на природе.

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Ранее мы писали о трехкратном росте выпуска безалкогольных напитков в Омской области.

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