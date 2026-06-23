В Омске «Лада» наехала на 12-летнего электросамокатчика

Фото: УМВД России по Омской области

33-летний водитель «Лады Гранта» сбил 12-летнего омича. Ребенок ехал на электросамокате по двору дома №10 по улице Калинина. Деталями поделились 23 июня в региональном УМВД.

Травмированный подросток попал в медучреждение. Сотрудники полиции уточняют причины и обстоятельства аварии. Окончательные выводы будут сделаны после проведения проверки. Ход разбирательств контролирует прокуратура.

Представители МВД показали фото с места происшествия.

Фото: УМВД России по Омской области

Ранее мы писали, что за сутки в регионе произошло два ДТП с подростками-пассажирами.

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