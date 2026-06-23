38% омичей хотят оживить умерших родственниках на фото при помощи ИИ

Фото предоставила пресс-служба «Онор»

Как глубоко жители Омска знают историю своих семей и готовы ли использовать технологии для «оживления» прошлого? На эти вопросы горожане ответили в рамках исследования «Онор», о чем аналитики рассказали 23 июня.

90% респондентов хотя бы иногда задумываются о родословной. Каждый пятый изучает архивы и беседует с родственниками, чтобы «вырастить» генеалогическое древо. Еще 52,9% не исключают, что займутся этим в будущем. Большинство омичей — 44,3% — уже «добрались» до бабушек и дедушек, 37,7% помнят только прабабушек и прадедушек, а 11,5% ограничиваются родителями.

67,7% опрошенных жалеют, что у них нет видеозаписей с ушедшими близкими. Если бы функция «оживления» старых снимков была встроена в смартфон, 38,2% стали бы ей пользоваться, а 33,8% — скорее да, чем нет.

Половина респондентов мечтают оживить фото с родными, которых уже нет, и столько же — свои детские снимки. В топе запросов также — свадебные кадры родственников — 42,6%, старые снимки с друзьями — 36,8%.

17,6% готовы к оживлению исторических фото знаменитостей или предков, которых никогда не знали.

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