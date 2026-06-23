Омич взыскал с продавца 145 тысяч за б/у «Айфон», проданный под видом нового

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский райсуд Омска удовлетворил иск местного жителя к магазину электроники. Там мужчине продали подержанный смартфон под видом нового. Об этом сообщила 23 июня пресс-служба судов региона.

В июне 2025 года истец приобрел «Айфон 13 Про» за 44 тысячи рублей. Клиента не предупредили, что устройство уже использовалось и ремонтировалось. При эксплуатации выявились неисправности. Диагностика в сервисном центре подтвердила, что гаджет не новый и ранее подвергался починке. Покупатель направил претензию с требованием вернуть деньги, но предприниматель отказался. В итоге омич обратился в суд, где признали нарушение статьи №10 «Закона РФ «О защите прав потребителей».

Поскольку продавец не предоставил достоверную информацию о товаре, с него взыскали стоимость телефона, неустойку, убытки, моральный вред и штраф. Итоговая сумма — более 145 тысяч рублей. Решение еще не вступило в силу.

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