Общественный транспорт Омска пустят в объезд из-за Дня молодежи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временные изменения схем движения общественного транспорта вводятся в Омске в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню молодежи, сообщает городской дептранс. Ограничения коснутся маршрутов автобусов и троллейбусов в центральной части города.

С двадцати часов двадцать пятого июня до шести часов двадцать шестого июня будет перекрыта улица Ленина, в связи с чем изменятся маршруты автобусов номер семьдесят три, девяносто четыре и триста сорок три эн. С шести часов двадцать шестого июня до шестнадцати часов двадцать восьмого июня ограничения расширятся на участки улиц Ленина, Герцена и Тарской.

Общественный транспорт продолжит работу по скорректированным схемам, проходящим по улицам Интернациональной, Гагарина, Фрунзе и проспекту Карла Маркса с организацией временных остановочных пунктов. Изменения затронут троллейбус номер восемь и автобусы номер тридцать четыре, шестьдесят два, семьдесят три, семьдесят семь, девяносто четыре, триста сорок три эн и другие маршруты.

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