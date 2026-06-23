Омский аэропорт войдет в список сорока двух гаваней с новыми тарифами

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Антимонопольное ведомство готовит масштабную индексацию государственных тарифов для сорока двух аэропортов России, в том числе омского, сообщают «Ведомости». Новые правила расчета сборов и нормы КоАП РФ за нарушения ценообразования вступят в силу после официального опубликования документа и затронут местных жителей, студентов и граждан, пользующихся авиационным транспортом.

В перечень воздушных гаваней, для которых предусмотрены индивидуальные параметры корректировки, вошли аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Архангельска и Симферополя. Расчет тарифов осуществляется в рамках федерального законодательства о естественных монополиях и межведомственного взаимодействия регулятора с операторами аэропортовых комплексов. Размер сборов должен полностью покрывать расходы компаний с учетом объема оказываемых услуг.

Нарушение установленных правил ценообразования и необоснованное завышение тарифов влечет за собой административную ответственность по статьям КоАП РФ в виде крупных штрафов для должностных и юридических лиц, а также задержание на двенадцать суток за неповиновение законным требованиям. «Антимонопольное ведомство рассчитало тарифы аэропортов по методу экономически обоснованных затрат, их размер должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают», — отмечается в публикации.

Ранее регулятор официально опроверг информацию о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с первого июля две тысячи двадцать шестого года.

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