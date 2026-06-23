Гель для сосудов подорожал на двадцать процентов в омских аптеках

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярный федеральный сервис мониторинга цен зафиксировал рост стоимости на популярные лекарства в Омской области на двадцать процентов. Цена некоторых препаратов существенно возросла.

Сильнее всего в регионе подорожал аппарат для измерения давления, стоимость которого достигла двух тысяч шестисот сорока шести рублей. Рост цен на гель «Троксетурин» для укрепления стенок сосудов, составил двадцать целых и пять десятых процента, а его стоимость достигла двухсот пятидесяти четырех рублей. Также выросли цены на мазь «Левомеколь» и таблетки «Лоперамид». Оба препарата подорожали почти на 20%.

В перечень подорожавших препаратов вошли аспирин и валидол, стоимость которых увеличилась более чем на десять процентов. При этом бинты и корригирующие очки стали дешевле на пять процентов, а таблетки Панкреатин снизились в цене более чем на двадцать пять процентов.

Контроль за ценообразованием на фармацевтическом рынке осуществляют надзорные ведомства, в том числе антимонопольная служба и Роспотребнадзор. Необоснованное повышение стоимости лекарственных средств и нарушение правил торговли могут повлечь за собой административную ответственность по статьям КоАП РФ в виде крупных штрафов для юридических лиц и приостановления деятельности аптек.

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