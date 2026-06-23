Большинство омских родителей не одобряют ЕГЭ в качестве итоговых экзаменов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство омских родителей активно не одобряют итоговую экзаменационную систему, применяемую в современном среднем образовании. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, основываясь на результате проведенного опроса среди экономически активного населения Омска.

В Омске остается очень значительным процент противников современной системы аттестации знаний школьников. Так, 67% омичей считают, что имеющаяся сейчас система итоговой проверки не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом: весь упор направлен на заучивание и алгоритмизацию. При этом, существует и другое мнение. Среди омских родителей выпускников 11 классов, доля одобряющих ЕГЭ составляет 27%. Мнение этой части населения региона такое: «ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей». Интересно, что среди омских респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования; и чем старше были участники опроса, тем меньше среди них было сторонников ЕГЭ.

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