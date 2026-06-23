Омичам сильно упростили систему отслеживания почтовых отправлений

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

УФПС Омской области сообщает об упрощении для омичей системы отслеживания отправлений. Уведомления о движении посылок, жители Омска и Омской области теперь будут получать выборочно — только о важных этапах пути отправлений.

«Почта России обновила набор статусов отправлений в системе отслеживания. Служебные статусы после нововведения перестанут отображаются в трекинге. Теперь жители Омской области будут получать уведомления только о важных этапах пути посылок и корреспонденции», — говорится в сообщении УФПС Омской области.

В ведомстве пояснили, что отныне омичи будут видеть только значимые этапы движения отправлений: прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, и готовность к вручению. По мнению почтовиков, данная мера позволит оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента множеством промежуточных статусов.

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