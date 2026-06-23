Молодых омичей едва не избили трактористы, когда они пытались угнать огромный К-700

Фото: МАХ-канал Управления МВД России по Омской области

В покушении на угон трактора К-700 уличены двое жителей Черлакского района. Подробностями вчерашнего сумбурного происшествия поделились сотрудники отдела МВД России по Черлакскому району.

Полицейским из Черлакского района пришлось выяснять подробности необычного дела: у 64-летнего местного фермера кто-то пытался угнать огромный трактор марки К-700. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к инциденту причастны 17-летний житель села Татарка и его 20-летний знакомый. Пойманные юноши рассказали: катаясь на легковом автомобиле по полям они застряли. И для того, чтобы вызволить свою машину из грязи, приятели решили воспользоваться находившимися неподалеку тракторами. Мощный трактор марки К-700, который юноши завели, пользуясь находившемся в замке зажигания ключом, находился с прикрепленной к нему сеялкой. В попытке отсоединить сельхозтехнику, незадачливые угонщики порвали гидравлические шланги, и тронуться с места уже не могли.

В этот момент, привлеченные шумом работающего тракторного двигателя, появились настоящие трактористы. Увидев приближающихся разгневанных людей, юноши выскочили из трактора и сбежали с места своего преступления. То факт, что молодым людям не удалось тронуться с места на чужом транспортном средстве, не избавил их от предстоящего наказания: следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 166 УК РФ. Срок по это статье — до 4 лет лишения свободы.

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