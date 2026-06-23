Омичи высадили более 237 тысяч деревьев, участвуя в акции «Сад памяти»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омичи активно участвовали международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». По информации Главного управления лесного хозяйства Омской области, в мероприятии приняли участие более 1000 жителей города и районов Омской области, посадив более 237 тысяч деревьев.

Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» в этом году объединила участников из 59 стран. Неравнодушные жители высадили по всему миру порядка 30,9 миллионов деревьев в память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Жители Омской области также приняли активное участие в посадке деревьев на территории региона. По информации Главного управления лесного хозяйства Омской области, в эту весну регионе появилось 36 новых Садов памяти. В эколого-патриотическом мероприятии принимали участие как школьники, так и неравнодушные люди, выходившие на отведенные для посадок деревьев участки целыми семьями. Более 1000 омичей посадили 237 тысяч деревьев на общей площади 62 гектара.

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