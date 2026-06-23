Лето в омских парках

Фото: Алина Юсупова

У каждой территории – своя изюминка

Как рассказала директор предприятия Любовь Брыжагина, в структуру МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» входит не только одноименный флагманский парк, но и еще три значимых объекта: Советский парк, а также сады «Сибирь» и имени Кирова. Общая площадь этих территорий превышает 112 гектаров, это крупнейшая сеть рекреационных зон в городе.

Как отметил заместитель директора предприятия Сергей Воронин, каждая из этих территорий имеет свой неповторимый характер. Центральный парк, основанный в 1940 году в лесном массиве, славится своим живописным озером, где горожане могут арендовать лодки и катамараны. В летний период его посещают в среднем около 4,1 тысячи человек в день. В свою очередь Советский парк привлекает любителей живописных пейзажей благодаря сложному многоуровневому рельефу и близости к акватории Иртыша, также традиционно здесь всегда много студентов. Сады «Сибирь» и имени Кирова выступают в роли «легких» внутри спальных микрорайонов.

Фото: Сергей Сапоцкий

Новая концепция развития

Все четыре локации ждет серьезное обновление. Сейчас специалисты предприятия заняты разработкой масштабной долгосрочной стратегии развития. По словам директора МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Любови Брыжагиной, документ будет представлен на рассмотрение в Омский городской Совет уже в ноябре текущего года.

- Частично он уже разрабатывался и некоторые мероприятия были выполнены. Например, у нас появился зимний аттракцион «Горки-парк». В новой редакции найдут отражение главные потребности омичей. Работы будут вестись по двум направлениям: обновление аттракционов и модернизация благоустройства с сохранением природных парковых зон. Того же принципа – ориентации на потребности и запросы наших посетителей - мы будем придерживаться и в подборе арендаторов. Также мы планируем привлекать их к проведению культурно-массовых и развлекательных мероприятий», - поделилась планами руководитель.

Новинки лета: от книжек до танцев

Некоторые новинки омичи смогут оценить уже в этом сезоне. Например, с 19 июня в Советском парке начал работу необычный интеллектуальный проект «Летняя библиотека». Сотрудники библиотеки имени Пушкина предложат гостям парка прослушать и обсудить произведения современных авторов. Расписание работы проекта, как и информация обо всех активностях, доступно на странице городских парков в соцсетях.

Кроме того, площадку Советского парка планируют использовать для проведения музыкальных фестивалей. Ярким примером успеха стал майский зумба-фестиваль, который собрал множество представителей активной молодежи. Любители острых ощущений тоже не останутся без внимания: в Советском парке идет реновация аттракциона «Карнавал».

Режим работы и стоимость

Специалисты напомнили, что все аттракционы в парках работают без выходных с 11:00 до 21:00. Светомузыкальный фонтан в парке 30-летия ВЛКСМ — ежедневно с 9:00 до 22:00. Исключение составляет среда — в этот день чашу фонтана чистят и меняют воду.

Детский билет на аттракционы стоит 200 рублей, взрослый — 250. При этом сохраняется действие популярной акции «Скидочный четверг». В этот день цены на отдельные аттракционы снижаются до 149 рублей, позволяя семьям сэкономить без ущерба для впечатлений.

Вопрос ребром

Как обеспечивается безопасность аттракционов?

Как сообщил Сергей Воронин, каждую осень, после завершения сезона, аттракционы проходят техническое освидетельствование специализированной организацией.

- По его результатам составляется перечень работ, которые необходимо выполнить в осенне-зимний период. Затем весной, непосредственно перед началом эксплуатации, каждый аттракцион осматривает комиссия и выдает заключение о его технической исправности. Текущеее освидетельствование аттракционы проходят ежедневно, непосредственно перед началом работы также проводятся контрольные пуски, - рассказал заместитель директора.

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