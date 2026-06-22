Фото: Омская военная прокуратура

Руководитель Омской военной прокуратуры почтил память павших в День памяти и скорби. В День памяти и скорби, отмечаемый в России 22 июня, в омском Парке Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному воинам-сибирякам.

В мероприятии приняли участие прокурор Омской области Алексей Афанасьев, военный прокурор Омского гарнизона Андрей Карпов и военный прокурор 22 военной прокуратуры армии Александр Кутузов. Руководители прокуратур возложили цветы и венки к подножию скульптур «Мать-Сибирячка с сыном» и «Солдат-Победитель» в мемориальном комплексе.

В церемонии также приняли участие представители правительства Омской области, правоохранительных и военных ведомств, юнармейцы, представители общественных и ветеранских организаций, а также жители Омска.

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