С помощью QR-кода: мошенники используют для обмана омичей новые технологии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Об очередной уловке мошенников, лишающих своих жертв денег, предупреждают омичей сотрудники полиции. Теперь Киберпреступники стали использовать для своих операций штрихкод в форме квадрата, называемый QR-код.

В отдел полиции обратился с заявлением о потере денег 23-летний житель Ленинского округа. Омич рассказал, что подыскивал в интернете квартиру в аренду, и нашел устраивающее его объявление на одном из популярных сайтов частных объявлений. Связавшись с хозяином квартиры, мужчина уточнил финансовые условия, которые его устроили. И когда омич собрался поехать на квартиру, чтобы отдать деньги и заключить договор, «арендодатель» попросил омича ознакомится с договором по интернету. Для этого он в мессенджере отправил ему QR-код.

Ничего не подозревающий мужчина перешел по ссылке и у него тут же были списаны все деньги, имеющиеся на привязанной к телефону банковской карте. Благо, что денег было не много — преступникам удалось украсть всего 21 400 рублей. После воровства денег, вся переписка в мессенджере была удалена, а мнимый хозяин квартиры перестал выходить на связь и заблокировал потерпевшего.

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