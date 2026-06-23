Экс-директора омской теплоснабжающей организации оштрафовали за сокрытие налогов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таврическом районном суде Омской области вынесен приговор бывшему руководителю местной теплоснабжающей организации — ООО «Тепловик-1». Экс-директор признан виновным в сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, преступление было совершено в период с 21 июля 2023 года по 10 июня 2024 года. Осужденный, осуществляя управленческие функции в предприятии, умышленно не исполнил обязательства по перечислению налогов и страховых платежей. При этом он скрыл от контролирующих органов денежные ресурсы компании, которые могли быть направлены на погашение образовавшейся задолженности перед бюджетом.

Бывший директор полностью признал свою вину, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства, предусматривающем сокращенную процедуру исследования доказательств. При назначении наказания суд применил смягчающие обстоятельства, позволяющие назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи. Окончательное решение суда —штраф в размере 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Сторонам разъяснены сроки и порядок его обжалования в вышестоящей судебной инстанции.

Ранее КП-Омск сообщала, что прокуратура через суд взыскала деньги, похищенные у жителя Одесского района

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru