В Омске снова задерживаются авиарейсы в три города, один рейс в Москву отменен

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 23 июня, из омского аэропорта снова задерживается отправка нескольких авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Один из утренних рейсов отменен.

Так, по данным онлайн-табло аэропорта, не смогли улететь в Москву пассажиры самого первого утреннего рейса авиакомпании «Аэрофлот». Из Омска борт должен был вылететь в 05:50, однако его отменили.

Еще три утренних рейса: два в Москву и один в Санкт-Петербург, вылетели с незначительным опозданием. А вот пассажирам борта авиакомпании «Северный ветер», который должен был отправится в Санкт-Петербург в 07:50, придется ждать вылета гораздо дольше, более 13 часов — он отложен до 16:20 по омскому времени.

Более чем на 14 часов отложен вылет самолета в Сочи авиакомпании «Россия». Вместо 07:10 он покинет воздушную гавань Омска в 21:30.

Ранее КП-Омск сообщала о ситуации с бензином в Омской области

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