Омский Россельхознадзор пресек незаконный ввоз 19 тонн черешни из Казахстана

16 июня 2026 года на фитосанитарном контрольном посту (ФКП) «Черлакский» (вблизи МАПП «Ольховка») должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан 19 тонн свежей черешни .

В ходе контроля установлено, что груз следовал в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата — в документе не было указано фактическое место выгрузки продукции. Отсутствие точной информации о пункте назначения партии создает риски невозможности отслеживания подкарантинной продукции в случае выявления заражения и, как следствие, угрозу распространения карантинных объектов.

Черешня является продукцией с высоким фитосанитарным риском: она может быть заражена опасными вредителями, такими как восточная плодожорка, средиземноморская плодовая муха и другие карантинные организмы, способные нанести ущерб садоводству и сельскому хозяйству.

По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа. Под контролем должностного лица Управления транспортное средство с грузом возвращено на территорию Республики Казахстан.

Всего с начала 2026 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области по причине выявленных нарушений порядка ввоза из Республики Казахстан и Кыргызстана возвращено 16 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом более 240 тонн и 45 штук.