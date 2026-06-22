Завтра, во вторник 23 июня, омичей продолжит изнурять жара. Термометры покажут +30...+31 градус. Уточненные данные предоставил сервис «Янедкс.Погода».
Утром обещают переменную облачность, а днем и вечером небо будет ясным. Обойдется без осадков. Ветер подует с восточной стороны. Его скорость составит четыре метра в секунду, при порывах 15-16 м/с. Согласно прогнозу, значительных колебаний магнитного поля Земли не ожидается.
Синоптики поделились также информацией о десятилетних наблюдениях: средняя температура воздуха 22 июня составляла 23 °С. Обычно сутки выдавались теплыми.
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