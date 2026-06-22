Омский инспектор спас птенца журавля на дороге

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Во время патрулирования территории инспектор Горьковского района обнаружил на проезжей части крохотного птенца журавля. Малыш остался без присмотра родителей. Историю его спасения рассказали 22 июня в управлении по охране животного мира Омской области.

Сотрудник бережно отогнал пернатого жителя региона с автодороги в безопасное место, подальше от магистрали. В ведомстве уточнили, что в третьей декаде июня птицы выводят потомство, оно учится летать и нередко выходит к людям. Забирать домой найденышей не следует, поскольку родители, скорее всего, находятся поблизости.

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Инспектор также отметил, что важно не вмешиваться в естественный процесс взросления птенцов. При обнаружении подобных ситуаций достаточно лишь обеспечить безопасность малышам, отогнав их от дороги.

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