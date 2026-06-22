Команда омского водоканала взяла «золото» в отраслевых спортивных состязаниях

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Команда предприятия приняла участие в 55-ой летней профсоюзной спартакиаде работников жизнеобеспечения, которая состоялась в минувшие выходные. За лидерство сразились шесть сборных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города и региона.

На два дня поселок Дачный Омского района стал авансценой захватывающей спортивной борьбы. Участники соревновались в беге, прыжках в длину, мини-футболе, метании гранаты, волейболе и «туристической эстафете». Жюри также оценило состояние бивуаков и туристические песни команд.

Команда омского водоканала показала лучшие результаты в беге и в прыжках в длину, а в метании гранаты, туристической эстафете и мини-футболе стала второй. В общем командном зачете команда омского водоканала стала золотым призером.

«В омском водоканале ценят стремление сотрудников к активному образу жизни и поддерживают развитие корпоративного спорта. Регулярные тренировки помогают поддерживать физическую форму и укрепляют командный дух, дисциплину, сплоченность – качества, которые важны не только в спорте, но и в повседневной работе предприятия жилищно-коммунального комплекса», - прокомментировал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Юбилейная спартакиада была посвящена теме дружбы народов. Команда молодых специалистов водоканала на конкурсе бивуаков представила национальные костюмы и блюда национальных кухонь различных народов, населяющих нашу страну: русских, белорусов, грузин, молдаван, казахов и татар.

Напомним, что в начале года, по итогам зимней профсоюзной спартакиады команда омского водоканала также стала золотым призером.