Омич стал победителем международного турнира силачей

Михаил Шивляков. Фото: пресс-служба СТБ-охрана.

20 июня в центре Омска на Любинском проспекте состоялся международный турнир силачей «Кубок Михаила Шивлякова» в рамках фестиваля массового спорта «Сибирские игры 2026». Мероприятие прошло под эгидой богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и объединило сильнейших атлетов из России, Казахстана, Узбекистана и Китая.

Главным триумфатором турнира стал омский атлет Дмитрий Скосырский - воспитанник Михаила Шивлякова, именитого российского богатыря, сотрудника компании «СТБ-Охрана». Именно он завоевал первое место и поднял над головой кубок победителя, доказав, что Омск продолжает воспитывать чемпионов мирового уровня.

Спортсмены преодолели пять экстремальных дисциплин: «богатырская эстафета», становая тяга «Оси Аполлона», подъем мешка на плечо, «фермерская прогулка», перекидывание «Камней Атласа» через планку.

Борис Харламов (Россия, Пермь). Фото: пресс-служба СТБ-охрана.

Условия соревнований оказались по-настоящему суровыми: температура воздуха достигала +30 градусов. По словам члена жюри Эльбруса Нигматуллина, именно это создало дополнительную интригу: «На «фермерской прогулке» был представлен снаряд с рукоятками в виде кольца, что сильно усложняло хват. А на «Камнях Атласа» перестал «работать» клей: камни нагрелись на солнце, и магнезия начала плавиться при контакте со снарядом. Именно в такие моменты создается дополнительная интрига и проявляют себя самые подготовленные атлеты».

Итоговая турнирная таблица:

1. Дмитрий Скосырский - Россия, Омск

2. Даниил Журжий - Россия, Анжеро-Судженск

3. Аваз Хайдаров - Узбекистан

4. Борис Харламов - Россия, Пермь

5. Ву Джун Сун - Китай

6. Андрей Хоменко - Россия, Новосибирск

7. Евгений Инкин - Казахстан

8. Владислав Дука - Россия, ДНР

9. Андрей Лановкин - Россия, Кемерово

Ву Джун Сун (Китай). Фото: пресс-служба СТБ-охрана.

Особым гостем фестиваля стал абсолютный чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин из Красноярска, который провел мастер-класс для юных зрителей. Почетными гостями мероприятия стали президент проекта «Сильнейшая нация» Михаил Паллер, вице-чемпион мира по стронгмену Эльбрус Нигматуллин и заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Зданович.

Важной частью фестиваля «Сибирские игры 2026» стала работа по реабилитации ветеранов СВО: для них были организованы специальные площадки по гиревому спорту и народному жиму лежа. Сам Михаил Шивляков, являющийся ветераном боевых действий, лично наградил участников.

«Мы рады, что смогли организовать такое масштабное и зрелищное событие. Турнир вновь подтвердил статус Омска как одного из центров развития силового спорта в стране. Благодарим всех участников, болельщиков и партнеров за поддержку!» - отметил один из организаторов Юрий Колмаков.