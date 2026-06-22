Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске озвучили статистику регистраций рождений детей. Портал ЗАГСов Омской области опубликовал статистику регистраций рождений, согласно которой самыми популярными именами стали Ева и Михаил, а необычными выборами родителей оказались Ашот и Инна.

Традиционно большинство омичей отдают предпочтение классическим вариантам. Среди девочек лидируют Ева, Анна, София, Варвара и Василиса. Мальчиков чаще всего называют Михаилом, Александром, Артемом, Тимофеем и Романом.

В то же время в регионе появляются дети с уникальными именами. Мальчиков в этом году нарекли Ашотом, Аяном, Абрамом, Курметом и Османом. Девочек родители назвали Инной, Анжеликой, Гликерией, Осией и Саидхон.

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