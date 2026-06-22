Путин присвоил почетные звания шести омским учителям

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Шесть омских учителей удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации. Указ о награждении государственными наградами вчера, 21 июня, подписал Владимир Путин.

Все отмеченные педагоги имеют большой стаж в профессии. Так, учитель русского языка из Красноярской школы Омского района Лариса Иващенко учительствует уже 35 лет. Учитель начальных классов гимназии № 150 Светлана Коренева 42 года. Учитель физики лицея № 64 Светлана Лемешко 34.

Почетного звания также удостоены учитель преподаватель музыки и духовно-нравственной культуры школы № 45 Елена Свичинская (стаж 47 лет), учитель русского языка и литературы школы № 37 Наталья Титова (стаж 40 лет), и учитель математики гимназии № 19 Лариса Фоминых (стаж 36 лет).

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