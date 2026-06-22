Мэр Омска Сергей Шелест пригласил омичей принять участие в конкурсе «Омские улицы»

Фото: канал Сергея Шелеста в «Максе»

Мэр Омска Сергей Шелест пригласил омичей проявить активность в улучшении внешнего облика и санитарного состояния территорий городских микрорайонов. Для этого омичам необходимо принять участие в конкурсе «Омские улицы», подтвердив свою заявку до 10 июля в своем КТОСе.

«Друзья, приглашаю вас принять участие в традиционном конкурсе по благоустройству территорий «Омские улицы». В этом году он пройдет уже 24 раз. Основная его цель — привлечь жителей города к проведению мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика и санитарного состояния территорий микрорайонов, созданию комфортной среды проживания. Заявки на участие принимаются в КТОСе по месту жительства до 10 июля, там же можно ознакомиться с критериями оценки объектов по каждой номинации», — сообщил глава администрации города Омска.

Также мэр напомнил о регламенте проведения конкурса «Омские улицы». Он уже традиционно будет состоять из двух этапов — окружного и городского. Первый пройдет с 1 по 31 июля, а второй (среди победителей первого этапа) — с 1 по 31 августа. Омичи, желающие значительно улучшить благоустройство своего района, могут принять участие в следующих номинациях:

— «Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома»;

— «Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки»;

— «Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома»;

— «Лучший двор многоквартирного дома»;

— «Лучшая детская дворовая площадка»;

— «Лучший арт-объект».

Также Сергей Шелест попросил обратить внимание омичей, что в этом году дополнительно конкурсная комиссия будет учитывать отражение в оформлении конкурсных объектов следующие темы: «Год единства народов России», «Омск – культурная столица России» и «310-летие города Омска».

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