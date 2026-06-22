Омские налогоплательщики внесли 48,6 миллиарда во внебюджетные фонды

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Омское УФНС сообщило 22 июня, что с января по мая этого года налогоплательщики региона заплатили во внебюджетные фонды страховых взносов на общую сумму в 48,6 млрд рублей. Это на 11,7 %, или на 5,1 млрд выше результата аналогичного периода 2025-го.
Распределение взносов по фондам демонстрирует положительную динамику:
- фонд обязательного пенсионного страхования: собрано 35,4 млрд рублей. Рост составил 11,3 % (3,5 млрд);
- фонд обязательного медстрахования: 9 млрд рублей, это больше на 11,7 %, (941 млн рублей);
- фонд обязательного социального страхование (ВНиМ): 4,2 млрд, это солиднее на 15,1 % (553 млн рублей).
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