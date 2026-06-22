Омские налогоплательщики внесли 48,6 миллиарда во внебюджетные фонды

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Омское УФНС сообщило 22 июня, что с января по мая этого года налогоплательщики региона заплатили во внебюджетные фонды страховых взносов на общую сумму в 48,6 млрд рублей. Это на 11,7 %, или на 5,1 млрд выше результата аналогичного периода 2025-го.

Распределение взносов по фондам демонстрирует положительную динамику:

- фонд обязательного пенсионного страхования: собрано 35,4 млрд рублей. Рост составил 11,3 % (3,5 млрд);

- фонд обязательного медстрахования: 9 млрд рублей, это больше на 11,7 %, (941 млн рублей);

- фонд обязательного социального страхование (ВНиМ): 4,2 млрд, это солиднее на 15,1 % (553 млн рублей).

Ранее мы писали, что омские врачи по полису ОМС внедрят импланты для снятия хронической боли.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru