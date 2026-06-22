В апреле-мае в Омске рос спрос на центры распределения и склады

Фото: Кирилл Янчицкий.

Центробанк РФ выпустил июньский доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ», где причислил Омск к крупным логистическим хабам. Речь тут идет о формировании повышенного спроса на склады, распределительные центры и площадки для обработки интернет-заказов.

«Открытие больших складов и центров благоприятно сказывается на инвестиционном климате региона. И запуск крупных инфраструктурных объектов, таких как северный обход, новый аэропорт, поможет еще больше раскрыть транзитный, логистический и инвестиционный потенциал Омской области», — говорит в докладе управляющий Отделения Омск Банка России Владимир Антипов.

Одновременно в докладе звучит, что имеют место постепенная рационализация спроса на логистические мощности и также постепенное снижение спроса со стороны торговли и электронной коммерции в Сибири. Это говорится с опорой на «мнение бизнеса». Однако привязанные именно к Омской области выводы в этом фрагменте не озвучены.

Ранее мы писали, что омское отделение ЦБ прокомментировало снижение ключевой ставки.

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