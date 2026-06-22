В Омскую область вместе с насосом привезли и регионального министра ЖКХ

Фото: МАХ-канал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко

КП-Омск сообщала 20 июня о внезапном прекращении водоснабжения города Тара из-за поломки оборудования на насосной станции. Вместе с новым насосом, в город на севере Омской области, прислали и регионального министра ЖКХ.

«Доброе утро, друзья! Накануне по поручению губернатора побывал в Таре. Лично проконтролировал работы по замене вышедшего из строя оборудования на насосной станции. Новый мощный насос уже установлен. Сейчас идет наладка режимов. В течение дня планируем полностью восстановить подачу воды жителям Тары», — сообщил сегодня, 21 июня, в своем МАХ-канале министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

В качество подтверждения своих слов, топ-чиновник опубликовал фотографию нового насоса, уже установленного на трубопроводе. Также министр Шнипко напомнил телефон, по которому жители могут заказать подвоз воды в то время, пока идет ремонт. Заявку жителям Тарского района можно подать по телефону 8(38171)20005.

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