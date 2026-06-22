Омичи продолжают верить ложным просьбам от знакомых и родных занять им деньги

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные двое жителей Омска попались на старый трюк киберпреступников, взламывающих аккаунты и просящих от имени «взломанной» жертвы денег. Общая сумма финансовой потери составила 40 тысяч рублей.

Омичи продолжают легкомысленно перечислять деньги по просьбам своих родных и близких, присылаемых посредством мессенджеров. В минувшую субботу в отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Кировского округа. Женщина сообщила, что в мессенджере получила сообщение от подруги с просьбой одолжить деньги в размере 10 тысяч рублей. Нисколько не задумываясь, омичка перевела «подруге» требуемую сумму — ее даже не смутили странные реквизиты указанного счета. В себя пришла омичка только после повторной просьбы перечислить дополнительные деньги. Только после второго сообщения она позвонила подруге и узнала, что мошенники взломали ее аккаунт.

По такой же схеме был обманут в воскресенье 65-летний омич. Ему также пришло сообщение в мессенджере от его друга, который просил срочно перевести ему 30 тысяч рублей на указанные реквизиты. Пенсионер тут же перевел требуемую сумму. Как и в первом случае с обманутой женщиной, омичу следом пришло еще одно сообщение с очередной просьбой о деньга. Только после этого мужчина перезвонил другу и узнал, что его аккаунт был взломан, а от его лица с пенсионером общались мошенники.

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