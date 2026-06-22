Омский НПЗ поддержал сибирский чемпионат по боксу

Фото: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», автор Борис Ваньков

В Омске определились финалисты чемпионата Сибирского федерального округа по боксу памяти Александра Малунцева. Соревнования проходят в регионе пятый год подряд при поддержке предприятия по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В турнире участвовали спортсмены из 10 сибирских регионов. Борьба велась в 13 весовых категориях у мужчин и 10 у женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Победители и призеры получат право выступить на главных соревнованиях страны и претендовать на присвоение звания мастеров спорта России.

«В Омске очень любят и ценят спорт. Проведение чемпионата для боксеров Сибирского федерального округа напрямую работает на повышение престижа Омской области. Именно благодаря надежному партнерству с ОНПЗ наш регион уже пятый год подряд принимает эти значимые соревнования», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Турнир стал еще одной возможностью для омичей проявить себя в спорте. А высокий уровень соревнований позволяет сделать серьезные шаги в профессиональной спортивной карьере. Поддержка массового спорта и адаптивных дисциплин остается одним из ключевых направлений социальной политики ОНПЗ.

«Спортивные соревнования воспитывают волю к победе и сибирский характер. Эти качества ценят в коллективе Омского НПЗ. Поэтому предприятие не только системно поддерживает чемпионат Сибири по боксу памяти Александра Малунцева, но и создает условия для занятий спортом своим сотрудникам. Для работников доступны залы с тренажерами и для игровых видов спорта, уличная игровая площадка, а также посещение бассейна», - сказал генеральный директор АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Кирилл Морозов.

Программа социальных инвестиций «Родные города» направлена на улучшение качества жизни людей и устойчивое развитие регионов присутствия компании. В числе приоритетов — развитие спортивных, культурных, образовательных и экологических проектов в Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, ЯНАО, ХМАО-Югре, Москве и Санкт-Петербурге.

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