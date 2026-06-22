Без денег и без авто: мошенники заставили омича продать внедорожник по бросовой цене

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Телефонные мошенники продолжают успешно облапошивать омичей на крупные суммы денег. В омской полиции рассказали об инциденте, в ходе которого 57-летний омич лишился 1,4 миллионов рублей.

Проблема у жителя Омска началась с ответа на звонок с неизвестного номера. Собеседница мужчины представилась «специалистом пенсионного фонда» и убедительно сообщила о перерасчете его трудового стажа. Омич поверил неизвестной, и в процессе разговора сообщил код из смс. Дальнейший обман доверчивого жителя Омска проходил по широко известной схеме: звонок от «сотрудника Центробанка», рассказ про «оформление неизвестными кредита» и, традиционный «офицер ФСБ». Запуганного омича заставили экстренно продать его внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» по цене, значительно ниже рыночной, а вырученные деньги в размере 1,4 миллиона рублей — передать курьеру от «спецслужб».

В полиции еще раз напоминают омичам: аферисты могут представляться кем угодно и будут очень убедительны в разговоре. Каждый звонок следует подвергать сомнению и проверке. Если по телефону сообщают об уголовном преследовании — это мошенники. Если просят перевести деньги на какой-либо счет или передать курьеру — это мошенники.

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