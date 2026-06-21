В омском аэропорту 21 июня задержали рейсы в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Онлайн-табло омского аэропорта отображает новые корректировки расписания полетов. Сегодня, 21 июня, задержали рейсы в Сочи и в обе российские столицы.

Дольше всего приходится ожидать отправления пассажирам, решившим отдохнуть на черноморском побережье. Из-за угрозы атак БПЛА в Сочи временно не принимают и не выпускают самолеты. Так, рейс «Икара» с 5:35 перенесли на 16:50 (задержка более 11 часов), а «России» — на 15:30 с 7:10 (более 8 часов).

Отправление трех московских рейсов — в Шереметьево и Домодедово — на сроки от 20 минут до 3 часов. Борт «Северного ветра» улетел в Санкт-Петербург в 12:25 вместо планировавшихся ранее 8:40.

Ранее мы писали о смоге, окутавшем Омск в конце рабочей недели.

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