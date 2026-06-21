Омские волонтеры съездили на международный слет поисковиков

Фото предоставлено Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям

С 12 по 18 июня в Городецком округе Нижегородской области прошел международный слет поисковиков с участием омичей. Об этом рассказали в пресс-службе организатора — Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Слет объединил полтысячи добровольцев из шести стран, включая Армению, Беларусию, Сербию, Узбекистан и Казахстан. Российскую территорию участники представляли от Калининграда до Камчатки. От Сибирского федерального округа приехали 63 человека, в том числе четверо человек из Омской области.

Фото предоставлено Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Волонтеры совершенствовали навыки первой помощи, ориентирования, работы с картами и радиосвязью, выживания в природной среде и организации поисков. Мероприятие организовали при поддержке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Фото предоставлено Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям

Ранее мы писали, что омские волонтеры отправили бойцам СВО более 200 посылок.

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