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НовостиПроисшествия21 июня 2026 4:40

Омичку подозревают в убийстве супруга в общежитии

Ссора после выпивки оказалась смертельной
Анна Ковалёва
Фото: СУ СК Росси по Омской области

Фото: СУ СК Росси по Омской области

Омское СУ СК сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве 61-летнего мужчины. Его зарезали в общежитии на улице Степной 18 июня.

По версии следствия, в вечернее время после совместного распития спиртного 57-летняя женщина в ходе ссоры ударила мужа ножом в грудь. Потерпевший скончался через несколько часов в больнице. Подозреваемую задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу.

Изъято орудие убийства и другие вещественные доказательства. Теперь омичка ожидает приговора суда.

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