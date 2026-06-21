Фото: Роман Макарьев

Сегодня, в воскресенье 21 июня, в Омске ожидают +30 °С, по ощущениям +32. День окажется ясным. Прогнозные данные опубликовал сервис «Яндекс.Погода».

Осадков в течение суток не предвидится. Сильный ветер не побеспокоит гуляющих горожан: он подует со скоростью 1,2-2,4 м/с, при порывах — 5 метров в секунду. Атмосферное давление: 753-755 мм ртутного столба.

Обещают слабую магнитную бурю. Солнце зайдет в 21:49.

Ранее мы писали, что смог окутал Омск, но режим неблагоприятных метеоусловий не вводили.

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