Омская пенсионерка отдала курьерам 5 млн рублей после звонка лжесиловиков

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 2026 году в Омской области зафиксировали 1585 хищений с использованием ИТ-технологий, ущерб по уголовным делам превысил 652 млн рублей. Прошлый аналогичные показатели: 2738 преступлений и 870 млн украденных рублей соответственно. Об этом рассказали в прокуратуре региона 20 июня.

Один из последних случаев произошел 17 июня. Вв полицию обратилась пенсионерка, которой накануне позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили женщину, что с ее счета могут списать деньги на финансирование Украины, и для предотвращения этого нужно перевести на «безопасный счет» деньги, полученные в связи с гибелью сына-военнослужащего. Поверив, омичка сняла в банкомате более 5 млн рублей и передала их курьерам. Возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре напомнили, что сотрудники банков, ФНС и правоохранительных органов не звонят и не пишут в мессенджерах, а так называемого «безопасного счета» не существует.

Ранее мы рассказали, как аферисты активизировались вокруг темы ЕГЭ.

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