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НовостиОбщество20 июня 2026 10:43

Омский губернатор оценил план единого архитектурного ансамбля у СКК им. Блинова

Разработка концепции там завершена
Кирилл Янчицкий
Фото: правительство Омской области

Фото: правительство Омской области

Губернатор Виталий Хоценко 20 июня провел субботнее заседание межведомственного штаба по координации строительства в регионе. В частности там рассмотрели и работы у СКК имени Блинова.

В центре внимания участников находились темпы строительства социальных объектов и проекты благоустройства общественных пространств.

«Отдельно рассмотрены планы по благоустройству территории вокруг спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова. Разработка концепции завершена, проект её реализации проходит процедуру согласования.

Предусмотренные решения направлены на создание единого архитектурного ансамбля, связанного с обликом СКК имени Блинова, обеспечение безопасного разделения пешеходных и транспортных потоков, развитие спортивной инфраструктуры», — сообщила пресс-служба облправительства.

Межведомственный штаб продолжает работу в регулярном режиме, координируя работу власти, муниципалитетов и подрядчиков для своевременной реализации значимых проектов региона.

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