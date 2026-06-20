На СВО погиб омский боец из Усть-Заостровки

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омском районе стало известно о гибели местного жителя, участвовавшего в СВО. Это Серикбай Азкенов, некролог о нем выпустила администрация Усть-Заостровского сельского поселения, в котором он в мирное время и жил.

Бойцу было 52 года, он уроженец Усть-Заостровки. Погиб он на линии фронта недавно, 11 июня текущего года.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — отметила в сообщении администрация.

Траурные мероприятия пройдут 26 июня в разных точках. Прощание с погибшим начнется в 9:00 в Усть-Заостровке на улице Молодежной, 11а. После этого в 10:00 пройдет молитва в мечети в Омске на улице Мельничной, 128б.

Похороны же Серикбая состоятся в 13:00 на мусульманском участке муниципального кладбища в Усть-Заостровке.

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