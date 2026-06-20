На СВО погиб омский боец из Усть-Заостровки

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Омском районе стало известно о гибели местного жителя, участвовавшего в СВО. Это Серикбай Азкенов, некролог о нем выпустила администрация Усть-Заостровского сельского поселения, в котором он в мирное время и жил.
Бойцу было 52 года, он уроженец Усть-Заостровки. Погиб он на линии фронта недавно, 11 июня текущего года.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — отметила в сообщении администрация.
Траурные мероприятия пройдут 26 июня в разных точках. Прощание с погибшим начнется в 9:00 в Усть-Заостровке на улице Молодежной, 11а. После этого в 10:00 пройдет молитва в мечети в Омске на улице Мельничной, 128б.
Похороны же Серикбая состоятся в 13:00 на мусульманском участке муниципального кладбища в Усть-Заостровке.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru